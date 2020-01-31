Эммануил Виторган и Ирина Млодик надеются успеть дать своим дочерям все необходимое

В свои 79 лет российский актер Эммануил Виторган вновь стал отцом, но несмотря на свой возраст, он и его супруга Ирина Млодик считают, что успеют дать детям больше, чем некоторые дают за всю жизнь. Самой младшей дочери артиста скоро исполнится шесть месяцев, старшей дочери сейчас год и одиннадцать.
Эммануилу Виторгану уже 80 лет, юбилей он справлял в декабре прошлого года, его жене Ирине Млодик в этом году исполнится 58 лет. Из-за почтенного возраста многие осуждали их за решение стать родителями, но по словам супружеской пары, на критику они внимание не обращают и предпочитают принимать поздравления от тех, кто рад за их семейное счастье.
Ирина Млодик отметила, что дочери, особенно младшая, очень походят на отца. Сам Эммануил Виторган в программе «Рожденные в СССР» признался, что из-за работы не мог уделять старшим детям много времени, поэтому сейчас он целыми сутками готов сидеть с ними, даже если они спят.
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