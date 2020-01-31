Первый спутник «Кондор-ФКА» начали собирать в России

Реутовское «НПО машиностроения» начало сборку первого аппарата космической системы из двух радарных спутников дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА», сообщил гендиректор – генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.
«С начала этого года мы приступили к сборке первого летного космического аппарата. После сборки проведем электроиспытания», – передает ТАСС слова Леонова.
Он уточнил, что «запуск первого изделия планируется в 2021 году с космодрома Восточный».
Радиолокатор для «Кондор-ФКА» должен обеспечить при любых метеоусловиях днем и ночью создание снимков земной поверхности с разрешением до 1 метра. В поле его зрения будет находиться полоса земной поверхности шириной до 120 км.
Напомним, ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что испытательный пуск «Союз-2.1а» с двигателями на всех ступенях, работающих на нафтиле, планируется провести с космодрома Восточный при запуске спутника дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».
Ранее отмечалось, что запуск первого «Кондор-ФКА» перенесен с 2020 на 2021 год.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Китаянка, которой удалось излечиться от опасного коронавируса 2019-nCoV, пояснила о болезни и врачах, которые ее лечили. Она стала одной из первой, у кого была выявлена болезнь, вызванная коронавирусом, но благодаря грамотным действиям медиков ей удалось выздороветь. По словам 44-летней Цзян, в Ухань она переехала несколько лет назад, а в Чунцин, где ей стало плохо, вместе […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Знает подчиняющие волю методики»: друг о зомбированной Степаненко дочери Петросяна / 26 декабря
- Audi рассказала о новинках для РФ на 2020 год / 25 января
- Медики назвали несколько рекомендаций для преодоления тахикардии / 8 января
- Дно и ад. Зеленский узурпирует власть / 16 декабря
- Выбор между капитуляцией и войной: прогноз по встрече Зеленского с Путиным / 6 декабря
- Стало известно о срочном совещании глав спортивных федераций после скандала с WADA / 26 ноября
- Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге / 2 декабря
- Мнение: Последовательно подрывали Версальский порядок в Европе / 22 декабря