В Приамурье откроют временный коридор для возвращения туристов из Китая

В Приамурье откроют временный коридор для возвращения туристов из Китая

31.01.2020, 9:12, Новости дня

Власти Амурской области с 1 февраля организуют временный коридор для желающих вернуться из Китая российских туристов, сообщила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

«С китайской стороной достигнута совместная договоренность – с учетом всех решений, которые были приняты на государственном уровне и оценки ситуации, с 1 февраля будет организованы временные коридоры для организации возврата наших граждан», – сообщила Киреева, слова которой приводятся на сайте регионального правительства.

По ее словам, с 14.00 (08.00 мск) до 16.30 (10.30 мск) желающим вернуться на родину нужно прибыть на пункт пропуска Хэйхэ. «Россияне могут прибыть на пункт пропуска сопредельной стороны и так же организованно, как это было ранее, пройдя все необходимые процедуры, убыть домой», – сообщила Киреева.

По предварительной оценке, в Хэйхэ в настоящее время находятся порядка 250 человек – это те, с кем пообщались сотрудники министерства за последние дни.

В четверг глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, а россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай.

В тот же день ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в КНР. По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213. Помимо Китая, новый вирус обнаружен в 18 странах. В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Роспотребнадзор рекомендовал организациям, в которым работают уехавшие на родину на праздники граждане Китая, продлить их отпуск до особого распоряжения в связи с риском распространения коронавируса. «В связи с продолжающейся неблагополучной ситуацией в КНР, связанной с новым коронавирусом, в адрес Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Российского союза […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика