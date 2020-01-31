В Приамурье откроют временный коридор для возвращения туристов из Китая

Власти Амурской области с 1 февраля организуют временный коридор для желающих вернуться из Китая российских туристов, сообщила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.
«С китайской стороной достигнута совместная договоренность – с учетом всех решений, которые были приняты на государственном уровне и оценки ситуации, с 1 февраля будет организованы временные коридоры для организации возврата наших граждан», – сообщила Киреева, слова которой приводятся на сайте регионального правительства.
По ее словам, с 14.00 (08.00 мск) до 16.30 (10.30 мск) желающим вернуться на родину нужно прибыть на пункт пропуска Хэйхэ. «Россияне могут прибыть на пункт пропуска сопредельной стороны и так же организованно, как это было ранее, пройдя все необходимые процедуры, убыть домой», – сообщила Киреева.
По предварительной оценке, в Хэйхэ в настоящее время находятся порядка 250 человек – это те, с кем пообщались сотрудники министерства за последние дни.
В четверг глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, а россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай.
В тот же день ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в КНР. По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213. Помимо Китая, новый вирус обнаружен в 18 странах. В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.
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