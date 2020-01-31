Бородянский заявил, что законопроект о дезинформации отправили на доработку

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в эфире ток-шоу «Обратный отсчет» на телеканале «UA: Перший» вечером 30 января рассказал, что ведется доработка законопроекта о дезинформации на основе полученных от медиасообщества замечаний.

«Мы хотим конструктивного диалога и мы ищем ответы на вопросы постоянно. Мы провели во вторник стратегическую сессию с большим количеством журналистов и медиасообщества, мы получили обратную связь, разбили все замечания в группы и сейчас работаем с каждой группой замечаний, а затем вернемся к обществу, потом переделаем законопроект со стейкхолдерами и вернем его еще раз, покажем этот законопроект», – сказал Бородянский.

Он отметил, что законопроект о дезинформации важен из-за роста числа фейков.

Он подчеркнул, что ассоциация профессиональных журналистов должна быть создана для того, чтобы обеспечивать журналистскому сообществу соблюдение этического кодекса.

«Мы создаем систему, в которой есть возможность отделить журналистов, которые говорят правду, от журналистов, которые не говорят правду. Причем не государством разделить, а самими журналистами», – добавил Бородянский.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Бородянский представил 17 января.

Согласно ему, в частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае если СМИ откажется добровольно опровергнуть «дезинформацию», штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации 17 января, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за «систематическое умышленное распространение дезинформации», которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков.

24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили и в ОБСЕ. Представитель организации по свободе средств массовой информации Арлем Дезир подчеркнул, что борьба с дезинформацией не должна происходить за счет свободы СМИ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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