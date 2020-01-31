Мишустин заявил об исчезновении целых секторов экономики из-за цифровизации

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что человечество вступило в цифровой этап своего развития, и цифровизация уже приводит к исчезновению целых секторов экономики вместе с предприятиями и рабочими местами.
Мишустин заявил, что «человечество уже вступило в цифровой этап своего развития, и мир вокруг нас еще продолжает выглядеть привычно, однако «цифра» постепенно пронизывает все сферы нашей с вами жизни общества и оказывает на нас растущее влияние», передает РИА «Новости».
«Цифровизация сегодня приводит к исчезновению целых секторов экономики, вместе с предприятиями и рабочими местами, она изменяет социальное поведение людей, воздействует на трудовые отношения, на отношения собственности. Наконец, размывает налоговую базу и создает определенные угрозы существованию регуляторов, в том числе и общественных и государственных институтов», – указал он.
По мнению председателя правительства, «цифровая трансформация требует переосмысления роли государства и организации работы (…), федеральных органов или других органов власти».
По его словам, РФ обладает прорывными технологиями для реализации самых смелых задач в области цифровизации. В стране есть лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, которые в ближайшее время будут менять мир.
В пятницу в Алма-Ате пройдет заседание евразийского межправительственного совета, на котором соберутся премьер-министры и главы правительств стран ЕАЭС. До проведения межправсовета участники выступают на пленарной сессии международного форума «Цифровое будущее глобальной экономики».
До этого Мишустин осмотрел выставку казахстанских стартап-проектов. Он прошел по стендам вместе с премьером Казахстана Аскаром Маминым, белорусским коллегой Сергеем Румасом и другими главами прибывших в Алма-Ату делегаций.
Среди представленных проектов — платформа внедрения смарт-сити, включающая в себя интеллектуальную систему видеоконтроля, которая фиксирует правонарушения на дорогах и улицах города, а также интеллектуальную транспортную систему.
Также на выставке представлены решения, направленные на автоматизацию банковского сектора, учебного процесса и деятельности вузов; продукты, предназначенные для проведения оперативно-розыскных мероприятий, медицинская информационная система, онлайн-касса, мобильное приложение по детской безопасности.
Многим председатель правительства живо интересовался – он уточнял у разработчиков и представителей компаний детали и механизм действия этих технологических решений.
Напомним, в составе российской делегации в Казахстан приехали вице-премьеры Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Александр Новак, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.
Мишустин отмечал символичность своего первого зарубежного визита в Казахстан, так как с этим государством у РФ отношения развиваются динамично.
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