Алексей Панин об «оскорбительных роликах» Гарика Харламова: «Они все прыгали на задних лапках»

Отечественный киноактёр Алексей Панин возмущён пародийными роликами, обнародованными ранее в соцсети шоуменом и резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Артист заметил, что некоторое время назад перед ним «прыгали на задних лапках», приглашая принять участие в шоу, а сейчас позволяют себе оскорблять.

По словам Алексея Панина, в период, когда он был весьма востребованным актёром, его часто приглашали в различные программы, в том числе, в Comedy Club. Сейчас популярность артиста снизилась, а в Сети больше обсуждают его эпатажное поведение. Гарик Харламов также не раз публиковал на своей странице провокационные материалы, при этом Панин утверждает, что ролики с возлюбленной правдивы, а вот то, что касается полового контакта с животными – нет, так как он никогда не делал подобного. Актёр подчеркнул, что лично он ввиду морально-этических норм не позволил бы себе так оскорблять человека.



Гарик Харламов, к слову, в последнее время не публикует видео с Паниным. Возможно, на это повлияла угроза актёра, пообещавшего в дальнейшем не умалчивать о «похождениях» участников комедийного шоу, если оскорбления в его адрес продолжатся.

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