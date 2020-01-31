«Ты в сердце навсегда»: Александр Панайотов почтил память Юлии Началовой в её день рождения

Популярная отечественная эстрадная исполнительница Юлия Началова, скончавшаяся в марте минувшего года, 31 января могла бы отметить 39-й день рождения. Коллега и друг певицы Александр Панайотов на странице в Instagram почтил её память, написав: «Ты в сердце навсегда».

В одной из последних публикаций в соцсети Александр Панайотов обнародовал совместное фото с Юлией Началовой. В подписи к посту исполнитель почтил память коллеги, с которой их связывали долгие годы дружеского общения. С помощью хештегов Панайотов отметил, что, как и многие поклонники певицы, выступает за присвоение ей звания заслуженной артистки.

О последней инициативе начали говорить вскоре после смерти Началовой. За присвоение ей звания выступили многочисленные друзья и фанаты. Анна Исаева, бывший пиар-директор певицы, также поддерживает предложение, о чём не раз писала в соцсети, но при этом отмечала, что в РФ ещё не было прецедентов с присвоением звания посмертно, поэтому и Началова его вряд ли получит.

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