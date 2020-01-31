В продажу поступил российский кнопочный слайдер Inoi 288S в цельнометаллическом корпусе

На рынке мобильных устройств появился премиальный слайдер Inoi 288S в цельнометаллическом корпусе, переработанный согласно пожеланиям покупателей. Компания Inoi оснастила кнопочную модель телефона новым экраном, внесла множество улучшений, а само устройство стало более тонким и эргономичным.

Оригинальную версию слайдера впервые представили в августе прошлого года. Телефон был широко востребован, поэтому первые партии распродали за два месяца. Позднее покупатели попросили внести несколько изменений в Inoi 288S. Так, 1,8-дюймовый экран с TN-матрицей был заменен 2-дюймовым IPS-экраном, устройство получило улучшенные динамик и микрофон.

Основной для слайдера Inoi 288S служит процессор SC6531E, объем ОЗУ телефона составляет 64 МБ, емкость внутренней памяти равняется 32 МБ, однако ее можно увеличить до 32 ГБ при помощи внешних флэш-карт. У телефона имеются камера разрешением 1,3 Мп, FM-приемник и аккумулятор емкостью 800 мА•ч. Клавиатура гаджета расположена под подвижным дисплеем. Стоимость слайдера Inoi 288S составляет 2990 рублей.

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