Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
«Я подписал сегодня указ об отставке правительства. … Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», – сказал Николаев, передает ТАСС.
29 января президент РФ Владимир Путин уволил губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Этому предшествовал скандал с заявлением главы республики на встрече с журналистами и затем «шуткой» при вручении ключей от пожарной машины спасателям.
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