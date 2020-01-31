«Сухой» возглавит руководитель «МиГа» Илья Тарасенко

Новым гендиректором компании «Сухой» вместо Игоря Озара может стать руководитель РСК «МиГ» Илья Тарасенко. Как передает РБК, об этом сообщил источник, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации. По его словам, одобрить кандидатуру 30 января должен был совет директоров «Сухого», однако этого пока не произошло. «Заседание перенесли на следующую неделю», — сказал собеседник издания.

О скорой отставке Озара 28 января сообщили «Ведомости». Причиной отставки назывался срыв поставок истребителя Су-57. Его поставка военным должна была произойти в конце декабря 2019 года. Однако за несколько дней до этого Су-57 во время испытательного полета в Хабаровске потерпел крушение из-за отказа системы управления. Поставки пришлось отложить.

По информации источника «Ведомостей», место Озара мог занять директор одного из холдингов авиационного кластера «Ростеха».

«Перестановки происходят на фоне адаптации ОАК к корпоративным стандартам «Ростеха», подразумевающим внедрение института управляющих директоров отраслевых предприятий», — уточнил один из собеседников издания.

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