В Китае жертвами нового коронавируса стали 213 человек

За сутки количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 213 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

Число заболевших составляет 9692 – за последние сутки число заразившихся выросло до 1982.

171 человека уже выписали, 157 находятся в тяжелом состоянии.

В Гонконге, Макао и Тайване зафиксированы 28 случаев заболевания.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 29 января было известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 29 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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