Эксперты Роскачества пояснили, в чем разница между вином «в пакете» и в бутылке

Вино в пакете – отличный вариант для любителей выездов на природу. Оно удобнее для транспортировки и легче, утилизировать упаковку проще. Часто «коробочное» вино значительно дешевле, чем вино в бутылке. Теоретически разницы между вином в мягкой упаковке и в бутылке быть не должно. Так ли это на самом деле? Роскачество поясняет, в чем разница между вином в картонной упаковке и в бутылке, и стоит ли тратить деньги на вино в пакете.

На данный момент вряд ли кому-нибудь из российских виноделов придет в голову налить выдержанное в бочке дорогое вино в картонную упаковку, потому что в России существует стереотип о том, что в пакете не может быть качественного вина, и туда попадает только вино из порошка. К тому же, российскому потребителю трудно представить, как во время романтического вечера или важной встречи он достает вино в пакете, на котором нарисована манящая виноградная лоза, открывает краник и выливает содержимое в бокал, а потом смакует напиток из картонной упаковки. Однако в супермаркетах европейских стран можно найти вино хорошего качества в мягкой упаковке, и там такого стереотипа нет.

Конечно, сама по себе мягкая упаковка «ни в чем не виновата». Как раз наоборот, у нее есть существенные плюсы – она удобна в транспортировке, она легче стекла, не бьется. В конце концов, пакет – это просто упаковка, которая никак не влияет на качество продукта. Однако стоит отметить, что вино в бутылке «дышит» через пробку, а в пакете оно как в консервной банке.

Рынок и потребительский спрос в России устроены так, что в пакетах сейчас продается псевдо-вино по очень низкой цене. За 100 рублей литр вина купить нельзя ни в одной из разновидностей упаковки. В мягкой упаковке (особенно, в объеме одного литра) в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала. Именно поэтому велик риск приобрести в мягкой упаковке некачественное вино, которое не принесет вам удовольствия и будет вылито в раковину.

Чаще всего, в российских супермаркетах в мягких литровых пакетах встречается вообще не вино, а винный напиток. Это другая категория винодельческой продукции, в которой допускается использование до 50% воды, а также ароматизаторов, красителей и даже этилового спирта. Обычно состав указывают на упаковке, но далеко не все покупатели читают мелкий шрифт, предпочитая ориентироваться на красивые картинки с сочным виноградом и «южные» названия.

АРТУР САРКИСЯН

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «ВИННОГО ГИДА РОССИИ» РОСКАЧЕСТВА

– В лучшем случае, в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества – так называемые «прессовые фракции» переработки винограда. Для качественных вин используют сок, который идет из пресса «самотеком», для более массовых – вино, для получения которого виноград мягко прессуют, а для самых дешевых – сок, который пресс буквально «выжимает» из виноградного жмыха. «Остатки сладки», но не в этом случае. При прессовании разрушаются косточки винограда и вино получает неприятные горьковатые тона.

ИЛЬЯ ЛОЕВСКИЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РОСКАЧЕСТВА

– Чаще всего пакетированное вино занимает самые нижние винные полки. Увы, вы вряд ли найдете там качественное и интересное вино. И даже если в вине вы не разбираетесь, а тратить большие суммы на алкоголь не хочется – обратитесь к “Винному гиду России” Роскачества – в нем большое количество недорогих хороших вин, которые точно не ударят по вашему здоровью и с большей вероятностью принесут удовольствие от потребления.

По оценкам аналитиков, потребитель не видит разницы между вином и «винным напитком», обращая внимание только на цену. К тому же стоимость вина в картонной упаковке существенно ниже, чем цена того же вина в бутылке. Из чего производят винные напитки, стоит ли их пить, и как отличить от виноградного вина – эксперты Роскачества уже поясняли.

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