Помилование Наамы Иссахар: Жест с дальним прицелом?

МОСКВА – Российские власти помиловали и отпустили на свободу гражданку США и Израиля Нааму Иссахар, которая попала в тюрьму по обвинениям в контрабанде наркотиков.

Этот жест был приурочен к визиту в Москву израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, основной темой которого стал новый мирный план по Ближнему Востоку.

27-летняя Иссахар, родившаяся в Нью-Джерси и впоследствии переехавшая в Израиль, была приговорена к 7 годам тюрьмы за хранение наркотиков после того, как при пересадке в московском аэропорту по пути из Индии в Израиль пограничники нашли у нее в сумке 9 граммов гашиша.

В политическом смысле момент, когда президент Владимир Путин решил ее помиловать, далеко не случаен.

Нетаньяху уже год ведет отчаянную борьбу в попытке сохранить свой пост на фоне обвинений в коррупции. На этой неделе прокуратура предъявила израильскому лидеру официальные обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Иссахар с самого начала считалась пешкой в политической игре между Вашингтоном, Москвой и Тель-Авивом.

Девушку арестовали в тот момент, когда Россия добивалась экстрадиции хакера Алексея Буркова, которого власти США обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств.

В ноябре прошлого года Израиль принял решение передать Буркова США, что, казалось бы, уничтожило все шансы на помилование Иссахар.

Несмотря на ликование по поводу ее освобождения, остаются вопросы: что способствовало этому решению? Что изменилось? И что получил взамен Путин?

Очевидно, это благоприятная новость для очередной предвыборной кампании Нетаньяху: 2 марта израильтяне вновь отправятся на избирательные участки после того, как два прошлых голосования привели к тупиковой ситуации.

Израильские эксперты высказывают предположения, что Нетаньяху добился освобождения Иссахар, передав России важный для Русской православной церкви объект в Иерусалиме.

Подстегнув всеобщее любопытство, Кремль заявил, что немаловажную роль сыграл патриарх Иерусалимский, передавший письмо от матери Иссахар.

Тем временем в России больше внимания уделяют другим доводам в пользу освобождения Иссахар.

«Она, слава Богу, для нее это очень хорошо, не пересекала границу Российской Федерации», – отметил Путин. Наркотики были обнаружены у девушки в багаже, пока она находилась в транзитной зоне аэропорта.

Хотя Кремль настаивал, что Иссахар должна признать вину, чтобы получить помилование, российский лидер, по видимости, поддержал аргументы ее адвокатов о том, что никакого преступления по сути не было совершено.

«Так, было ли правонарушение или нет?» – задается вопросом политолог Аркадий Дубнов в своем Facebook.

«В конце концов, кого интересуют эти мелочи, – шутит комментатор «Эха Москвы» Матвей Ганапольский. – Иссахар нужно было освободить, потому что она была досадной помехой в российско-израильских отношениях».

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