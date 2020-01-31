Гидрометцентр пообещал москвичам «морозище»

Похолодание прогнозируется в Москве со среды, 5 февраля, дневные температуры будут достигать минус 5 градусов, и после аномально теплого января местным жителям они покажутся «морозищем», сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Во второй пятидневке февраля намечается понижение температуры, и похолодание может восприниматься <…> настоящим морозищем. Вероятность понижения температуры уже с 5 числа, и оно обусловлено затоком холодного воздуха с Карского моря, с Новой земли», – передает ТАСС слова Вильфанда.

Он добавил, что ночные температуры в этот период будут в диапазоне 5-9 градусов мороза, а дневные – в районе 5 градусов мороза. «Все это приведет к тому, что температура будет выше нормы всего лишь на 2-4 градуса», – сказал Вильфанд, отметив, что в настоящее время погода стоит свойственная больше концу октября.

По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется 1 градус мороза – 1 градус тепла, 2 февраля – 0 градусов – 2 градуса тепла, 3 февраля – 2 градуса мороза – 3 градуса тепла, 4 и 5 февраля – 5 градусов мороза – 0 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на протяжении всей пятницы в столице будет 1 градус ниже ноля. Во второй половине дня ожидаются небольшие осадки. Ветер прогнозируется юго-восточный, юго-западный, силой 1 м/с.





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