Oppo раскрыла дизайн своих первых «умных» часов

В декабре на конференции Inno Day компания Oppo обязалась выпустить в I-м квартале 2020 года свою первую модель «умных» часов. Кроме слов о том, что они станут «расширением» смартфона с функциями искусственного интеллекта и глубокого обучения, производитель никаких деталей не сообщил.
На этой неделе вице-президент Oppo Шен Ирен поделился первым рендером устройства. Выглядят смарт-часы почти как Apple Watch, с таким же прямоугольным экраном и загнутым стеклом. Однако фирменной «цифровой коронки» у них нет, сбоку — только две вытянутые кнопки и отверстие (скорее всего, для микрофона) между ними.
Нижняя клавиша светится зеленым цветом. Можно предположить, индикатор будет служить для уведомления пользователя о новых событиях.
Когда представят новинку, в Oppo не сказали. Ранее компания подтвердила участие в выставке MWC 2020 в феврале, поэтому смарт-часы, возможно, будут показаны там. Кроме них, ожидается анонс смартфона Oppo Find X2.
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Вести.Hi-tech
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