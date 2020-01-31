В московском отеле возникло подозрение на коронавирус

В московском отеле возникло подозрение на коронавирус

31.01.2020, 8:49, Новости дня

Сразу 14 китайских туристов пожаловались в Москве на плохое самочувствие и высокую температуру. В гостиницу, находящуюся в центре Москвы, оперативно прибыли бригады медиков, они осмотрели пациентов на месте. Обследование показало, что высокой температуры у туристов нет. Лишь у одной женщины обнаружились легкие признаки острой респираторно-вирусной инфекции. Подозрения на коронавирус не подтвердились, госпитализация никому не потребовалась, передает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести



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