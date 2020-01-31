Кража банки кофе в московском супермаркете стоила молодому парню жизни

Кассир убил посетителя, которого он заподозрил в похищении.

В Москве кассир с одного удара убил посетителя, которого он заподозрил в краже банки кофе.

Инцидент произошел в одном из магазинов сети «Дикси» на Симферопольском бульваре. Внимательный кассир по имени Мирлан Нурланбек заметил, как молодой человек спрятал банку кофе у себя в кармане, сообщает Baza.

Сотрудник супермаркета попросил парня пройти с ним в подсобное помещение для просмотра видео с камер наблюдения. В результате произошел конфликт, в ходе которого кассир ударил покупателя в живот, а затем по голове.

После этого кассир заставил парня вернуть деньги за украденную банку с кофе, тот снял деньги с банковской карты, расплатился и конфликт, казалось, был исчерпан, но спустя пару пострадавший скончался.

Причиной смерти стала кровопотеря из-за разрыва селезенки. Теперь кассиру придется понести наказание за убийство – житель задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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