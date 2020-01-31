Угрожавшая взорвать самолет женщина задержана в Домодедово

Сегодня в аэропорту Домодедово арестовали женщину угрожавшею устроить взрыв на борту самолета S7, прилетевшего в Москву из Симферополя.

Угрожавшая взорвать самолет гражданказадержана в Домодедово. Об этом вечером 30 января сообщает ряд СМИ.

Сегодня в аэропорту Домодедово полицейские арестовали женщину, угрожавшую устроить взрыв на борту самолета S7 рейса Симферополь-Москва. Пассажирка была нетрезва..

Стало известно, что женщине 35 лет, зовут ее Антонина Полодиянцева. Родственники утверждают, что гражданкабоялась летать и всегда пила перед полетом – но не алкоголь, а корвалол.

Очевидцы летевшие одним рейсом с задержанной рассказали: в то время как, самолет уже подлетал к Москве, пассажирка рейса резко вскочила со своего места и начала кричать, что у нее в сумке находится бомба.

Самолет произвел экстренную посадку, после чего был отбуксирован на стоянку. Женщину из самолета выводили полицейские.

«Блокнот» получил официальный комментарий аэропорта Домодедово: «В 14.54 самолет а/к S7 приземлился в аэропорту Домодедово. Аэродром обслуживает все рейсы в штатном режиме. Пассажиры данного рейса доставлены в терминал».

Полиция установила, что Полодиянцева Антонина Викторовна 1985 года рождения она значится жительницей населенного пункта Каменоломня (село в Сакском районе Крыма). Ей 21 января должно было исполниться 35 лет.

Из социальных сетей стало известно, что Полодиянцева состоит в нескольких группах, в том числе «Телесно-ориентированная психотерапия» и «Центр Личностного роста Екатерины Булиной».

У Полодиянцевой есть страница «ВКонтакте». Большинство ее фотографий сделаны в Крыму, несколько снимков – в Москве и Анапе. Судя по всему, гражданкажила преимущественно в Крыму. Она, в частности, посещала евпаторийский фитнес-клуб, была подписана на паблик «Афиша здоровых событий Крыма».

В соцсети у Полодиянцевой значится 86 друзей (из тех, что видны посторонним пользователям). Примерно у половины ее френдов указаны в качестве места жительства крымские города. Самое большое число друзей – 32 человека из Евпатории.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Обновленный японский кроссовер Suzuki XL7 поступит в продажу на 22 февраля. Производитель анонсировал, что новинка получит одновременно три модификации. Первые экземпляры модели уже поступили к дилерским центрам. Автомобиль представляет собой более просторную семиместную модификацию Suzuki XL6, который уже доступен на индийском рынке. Отличить обновленный паркетник можно по бамперам, пластиковым обвесам, увеличенным колесным аркам и стильной […]