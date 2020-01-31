Глава Крыма потребовал выгнать из «Единой России» чиновниц в шубах, пришедших к блокадникам с батоном

Сергей Аксенов потребовал, чтобы глава горсовета Керчи и депутаты, которые ездили поздравлять ветеранов в норковых и каракулевых шубах, были лишены мандатов
Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал, чтобы председатель городского совета Керчи и депутаты, которые ездили поздравлять ветеранов-блокадников в норковых и каракулевых шубах, были лишены мандатов и исключены из рядов «Единой России».
«Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо!» — написал глава республики у себя на странице в Facebook.
Аксенов пообещал, что в течение завтрашнего дня — то есть 31 января — Госсовет Республики Крым проведет в отношении чиновниц и депутатов служебное расследование и по его итогам определит, кто из них недостоин возглавлять органы власти.
27 января в День снятия блокады Ленинграда председатель горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько чиновников поздравили 11 керчан-блокадников. Чиновники вручили им медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета» и батон белого хлеба, подчеркнув его символическое значение.
Ранее заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук также назвал унижением подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба. Он добавил, что людям, пережившим блокаду, необходимо оказывать дополнительные меры помощи, а не «унижать такого рода поступками».
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