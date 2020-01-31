Басманный суд отправил за решетку двух экс-полицейских по делу Голунова

Басманный суд отправил за решетку двух экс-полицейских по делу Голунова

31.01.2020, 8:44, Новости дня

Два месяца ареста — такое решение принял суд, не приняв во внимание ходатайство защиты о более мягком наказании.

Два месяца ареста – таким было решение Басманного суда Москвы, согласно которому бывшие сотрудники правоохранительных органов Роман Феофанов и Денис Коновалов останутся в СИЗО до 29 марта. Младший оперуполномоченный УМВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов и его коллега Денис Коновалов проходят обвиняемыми по делу журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, которому подбросили наркотики, пишет «Коммерсант».  

Сам обвиняемый, который прятал лицо в суде, свою вину не признал. Его защитник утверждает, что Феофанов только два месяца заступил на службу до того самого происшествия, соответственно, не может быть виновным. Попросил избрать подзащитному более мягкую меру – отпустить под Романа Феофанова в СИЗО, а избрать ему более мягкую меру пресечения — домашний арест или залог в полмиллиона рублей.

Для другого фигуранта защита тоже попросила мягкого приговора. При этом адвокат сослался на наличие несовершеннолетних детей, один из которых болеет и нуждается в постоянной помощи. Кроме того Денис Коновалов в качестве аргумента заявил, что если б хотел скрыться, то сделал бы это давно.

Напомним, по делу проходят и другие бывшие сотрудники того же отдела – Игорь Игорь Ляховец, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Все они обвиняются в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, незаконном обороте наркотиков, фальсификации доказательств. В июне 2019 года президент России Владимир Путин уволил двух генералов в связи с делом Голунова.



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