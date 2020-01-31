Странный случай Роберта Бейли, погибшего от пожара в… животе

Спонтанное самовозгорание человека до сих пор является загадочным феноменом, причины которого не выяснены.

В 5:21 утра 13 сентября 1967 года неназванная женщина позвонила в пожарную службу Лондона и сообщила об вероятном пожаре. Она стояла на автобусной остановке и в какой-то момент заметила странное синее пламя, виднеющееся в окне верхнего этажа стоящего рядом здания.

Когда буквально через несколько минут пожарные прибыли на указанный адрес — Окленд Стрит, 49, то обнаружили, что данный дом давно расселен и заброшен и что в нем также давным давно было отключено электричество и газ (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Останки Роберта Бейли

Одним из первых на верхний этаж поднялся командир группы Джек Стейси и он сразу же наткнулся на лежащее рядом с лестницей мертвое тело мужчины, по виду бомжа. На животе у мужчины был 10-сантиметровый разрез или разрыв, из которого наружу вырывались интенсивные язычки синего пламени.

Именно это пламя очевидно подожгло несколько лестничных ступенек и вызвало тот самый всполох огня, который был увиден с улицы. Пожарные быстро все затушили, в том числе огонь в животе мужчины, направив пожарный шланг прямо внутрь тела через разрез.

Позже выяснились страшные подробности инцидента — по всей видимости бездомный, которого звали Роберт Френсис Бейли, был еще жив, когда внутри него каким-то образом возникло жаркое пламя. От боли его тело согнулось в спазме, голова была повернута набок, рот был широко раскрыт, а зубы глубоко впились в деревянный столбик лестницы.

Чтобы поднять тело, пожарному Джеку Стейси пришлось применить грубую силу, иначе было невозможно вырвать челюсти из древесины.

Подробности этого странного инцидента тогда не попали в прессу, но в 1986 году Стейси дал большое интервью журналистам ВВС, где пояснил много деталей инцидента:

"Пламя само собой шло из живота, в котором была глубокая щель в 10 см, и пламя было таким интенсивным, словно в животе мужчины была мощная горелка, выдававшая голубоватый огонь. Нет никаких сомнений, что пожар начался внутри его тела, это было единственное место источника огня".

Вышедшее из живота бездомного пламя повредило пол и лестницу на площади 6 квадратных футов, а также полностью сожгло его правую руку.

При этом Стейси никогда не верил в паранормальность этого инцидента, по его словам все объяснялось крайне банально, мол Бейли был известным алкоголиком, а денег у него хватало лишь на денатурат (смесь этилового спирта и метанола) и он пил его очень много. "И в какой-то момент его живот этого не выдержал и там все загорелось", — рассказывал Стейси.

Тем ни менее данный случай все-таки и сейчас вызывает много споров, а версия Стейси о взорвавшемся денатурате так и осталась лишь версией. Вот несколько особо часто звучавших вопросов от скептиков:

— Если Бейли испытывал такую боль, что смог извернуться и вонзить зубы в лестничный столб, то почему он не кричал (никто не слышал тут крики) и не убежал? Он ведь умер не мгновенно.

— Может ли человек и в самом деле загореться изнутри от поглощения денатурата и сгореть до смерти от этого?

— Каким образом у возникшего огня было такое сильное давление, что пламя выходило из живота словно из горелки? Причем по словам пожарного Стейси, это пламя в животе горело после обнаружения трупа как минимум еще минут пять, прежде чем его потушили. И все так же интенсивно.

— Если предположить, что Бейли не мог убежать, потому что он был в отключке из-за алкоголя, то каким образом он долго и крепко сжимал своими челюстями столб лестницы? Если бы он был в агонии, он не смог бы контролировать свои действия.

И самое любопытное это официальная причина смерти Бейли. Патологоанатом выяснил, что умер Бейли вовсе не из-за огня в животе, а попросту задохнулся дымом от горящей древесины.

Также в одежде Бейли при нем не было найдено никаких горючих веществ, спичек или зажигалки. Бейли вообще был некурящим. Чего-то особо горючего и легковоспламеняющегося не обнаружилось и на месте, где лежало тело.

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