Шапка с ногами и другие истории от наших читателей

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Я вырос в татарской деревне, у нас был дом из бревен, небольшой, но добротный, большой двор, два сарая, сени, баня, огород — все как полагается. С самых юных лет я помогал родителям и дедушке с бабушкой по хозяйству, работы не чурался, кормил кур, гусей, ухаживал за кроликами и козой (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Иногда я слышал деревенские байки про домовых, но сам никогда не видел ничего похожего, крыс видел, мышей во множестве, однажды даже хорек в курятник залез, а вот домовых не было. Также я не слышал по ночам никаких подозрительных скрипов, спал крепко, а над всеми этими страшильными историями даже посмеивался и говорил, что люди в космос летают, а они в сказки про маленьких человечков верят и молятся.

Так было до той самой зимней ночи. Мне тогда было 9 лет. Был февраль и ударили сильные морозы, за окном где-то минус 32 по Цельсию, все стекла в окнах покрылись узорными морозными завитушками. И чтобы мне и моему брату ночью не надо было ходить по морозу в туалет, который был на улице, в сенях для нас поставили ведерко.

И вот я проснулся той ночью часа в 2 или в 3 от того, что захотел по-маленькому. Наскоро, кое как разодрав глаза, накинул на себя папин ватник и вышел в тоже довольно холодные сени. А там у нас еще стоял небольшой чуланчик, где хранились мои лыжи, санки, корзины для грибов и всякое подобное барахло.

И вот я делаю свои дела в ведерко, стоя боком к приоткрытой двери чуланчика и тут вижу, как там внутри в чуланчике что-то шевелится. Но я не испугался, первая мысль была, что это кошка — кошек у нас было много, три или четыре, уже не помню, они редко заходили в дом, в основном ночуя в сарае с козой и курами. Там было сено и было достаточно тепло для них.

Я закончил, повернулся, чтобы уйти в дом и тут вижу, что из чуланчика прямо ко мне бодренько выходит… шапка на ножках. Да, выглядело оно именно как меховая зимняя шапка с тонкими ножками, на которых были маленькие босые (это зимой то!) пальчики. Совсем как у человека.

Ростом оно было мне по колено или немного выше, подошло ко мне совсем близко, а я стою и у меня словно столбняк, не могу двинуться, только пялюсь на это и даже холод не ощущаю. А оно стоит и на меня смотрит, у него были глаза, маленькие и темные, едва видные в меху "шапки". Рук не видно, ушей и носа тоже и рта нет.

Это длилось всего пару секунд, но они мне показались минутами. Потом я с такой скоростью рванул из сеней в дом, что потерял по пути тапок и обратил на это внимание лишь когда добежал до кровати. Потом залез под одеяло, замотался и сидел так тяжело дыша наверное час или даже больше. Я все боялся выглянуть и снова увидеть ЭТО.

Утром я почему-то почти не помнил эту историю, она ощущалась как полузабытый сон. Я понял, что это было реальным лишь когда бабушка сказала мне, что обнаружила мой тапок в сенях.

Потом я никогда больше не осмеливался выходить в сени ночью, если мне нужно было в туалет, я будил брата и просил его проводить меня до уличного сортира. А он надо мной не смеялся и не обзывал трусом, хотя я даже и не говорил ему, что я видел тогда в сенях, и вообще никому не говорил про такое.

Через несколько лет мы с родителями уехали оттуда в город и я потом в деревне бывал лишь пару раз в год, когда навещал бабушку и дедушку. И каждый раз. когда приходилось вставать ночью в туалет, я вспоминал ту живую шапку и снова накатывал страх. Но больше я то существо так и не встречал".

Автор Равиль М.

* * *

Однажды лет десять назад я от друзей возвращался на скутере ночью домой. Когда я начал подыматься грунтовой дорогой в гору, я заметил что над дорогой мне навстречу движется белое облако. Оно плыло где-то не более метра над землей и было по форме и размеру с газетный киоск.Держалось в куче и лишь немного сверху отделялось но не отставало от основного.

Оно двигалось довольно быстро на меня и я даже не успел среагировать. Когда я попал в него на меня повеяло прохладным ветром и в эту же секунду скутер начал глохнуть, я испугался, и по спине пробежали мурашки.

Я начал испуганно крутить ручку газа, вытянул на руле полностью ручку обогатителя топлива (когда бывало глох то всегда это помогало), но он продолжал глохнуть. И в последний момент когда почти заглох и остановился заработал вновь.

Не знаю, что это было, откуда тихой ночью его сопровождал ветерок или оно само его делало и как оно держалось в куче, но это точно был не дым, так как запаха не было. Вот такая вот со мной приключилась история.

Автор: Александр

* * *

Никогда не верил в мистику, считая это вымыслом, галлюцинациями, плодом воображения слишком впечатлительных людей и т. п., хотя некоторые истории я не просто прочитал где-то в сети или смотрел по ТВ — мне рассказывали друзья и даже родственники. Но минувший год оказался богатым на события, которые заставили меня задуматься.

Одно из них — в ноябре я увиделся с коллегой по работе. Было это в коридоре нашего офиса. Обычная такая встреча, поздоровались, я спросил как дела, он отшутился… Но теперь я вспоминаю ту встречу в деталях. Это был последний раз, когда я видел его живым. По крайней мере, я так думал.

Виделись мы с ним во вторник, а в четверг вечером я уже писал на него некролог. В пятницу — похороны. Это был инсульт — приступ развился внезапно. Как оказалось, в тот вторник, когда мы с ним якобы виделись, он находился без сознания при смерти в реанимации центральной городской больницы, и уж никак не мог оказаться на работе.

А вот детали, которые я тщательно вспомнил после того, как узнал о его смерти:

— в тот день никто кроме меня не видел его в офисе (еще бы);

— мы пожали друг другу руки — обычное рукопожатие, я не почувствовал ничего странного;

— выглядел он необычно бодрым и здоровым — хотя и так, пожалуй, был здоровее всех нас, вместе взятых;

— когда я спросил его как дела, он ответил буквально следующее: "Я не знаю как у вас, а у меня все отлично!".

У него помимо работы был свой бизнес, а мы все так и не могли выйти из очередного кризиса, и я опять не придал этой фразе никакого необычного значения;

— он скрылся в своем кабинете, и больше оттуда не выходил. Повторюсь — больше никто его в тот день не видел в офисе ни до, ни после.

Мы работали вместе много лет в соседних кабинетах, у нас были хорошие, практически дружеские отношения. Я слышал и раньше о том, что умирающие таким образом являются тем, с кем хотели бы попрощаться. Но никогда не думал, что увижу это своими глазами — а также услышу слова и даже почувствую рукопожатие…

Автор: Андрей

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