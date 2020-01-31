Можно выдохнуть: Медведев не потерял в зарплате на новой работе

На новом месте Медведев будет зарабатывать 618 тысяч 713 рублей.
После отставки правительства РФ 15 января президент Владимир Путин назначил экс-премьера Дмитрия Медведева на пост зампредседателя Совбеза. Сегодня, 30 января, стало известно, что на новом месте Медведев будет зарабатывать 618 тысяч 713 рублей.
Практически такую же зарплату получал чиновник, работая в должности премьер-министра, если верить данным последней индексации зарплаты.
Таким образом, к радости сочувствующих его судьбе, Дмитрий Медведев не потерял в зарплате.
В 2019 году в октябре Путин индексировал Медведеву зарплату на 4%. По расчётам РБК и Русской службы Би-би-си, на тот момент премьер-министр стал получать 618,7 тысячи рублей.
Напомним что 15 января правительство во главе с Медведевым подало в отставку, а на место главы кабмина был назначен руководитель ФНС Михаил Мишустин.
Об этом было объявлено после послания Путина Федеральному собранию
Новый состав правительства был объявлен 21 января. В кабмине обновился социально-экономический блок и пул вице-премьеров, силовики сохранили свои позиции.
Не прошло и суток, как новые министры стали героями громких скандалов, благодаря своим старым записям в ЖЖ и прошлым судимостям.
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