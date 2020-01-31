Убийство 16-летнего студента в Волгограде сняли камеры наблюдения

Ранее судимый 20-летний парень зарезал подростка в Дзержинском районе.

В Дзержинском районе Волгограда вечером 29 января произошло жуткое убийство 16-летнего студента Ивана Р. Случившееся сняли камеры наблюдения.

Убийцей оказался ранее судимый молодой человек, сообщает «Блокнот Волгоград».

На кадрах видно, как у павильона на Новодвинской улице происходит спор между 16-летним студентом Иваном и 20-летним подозреваемым.

Сперва завязалась словесная перепалка, затем старший парень начинает распускать руки и начинается драка. На некоторое время оба молодых человека выбегают за пределы видимости камер, и в тот момент убийца нанес Ивану удар ножом в горло.

Затем видно, как Иван падает на снег, и его окружает толпа прохожих, преступник в это время убегает. Кто то из прохожих вызвал скорую, однако, однако, несмотря на старания врачей, парень умер в больнице.

На месте происшествия прибыл начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Кравченко.

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Полиции удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого и задержать его. Сопротивления он не оказывал.

Известно что убитого Ивана воспитывала Бабушка Валентина Васильевна. Бабушке требуется помощь для проведения похорон, которые пройдут пройдут в субботу, 1 февраля, на Димитриевском кладбище.

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