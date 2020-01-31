Календарь: 31 января — День Ванги

В этот день в 1911 году родилась болгарская прорицательница Вангелия Пандева Димитрова (в замужестве Гуштерова), которую весь мир знал под именем Ванга.

Когда 12-летняя Ванга шла в поле, поднялась страшная буря, ветер поднял ее и отнес в сторону. Когда девочку нашли, она была страшно напугана, а глаза оказались засыпанными песком. Зрение начало пропадать, лечение не помогало, а на операцию денег у родителей не было. Через четыре года после этого происшествия зрение у нее полностью исчезло, и ее отправили в дом слепых, где она пробыла три года.

Ее необычные способности начали проявляться постепенно, а усилились в годы Второй мировой войны. С абсолютной точностью Ванга говорила крестьянам, где найти затерявшуюся скотину, и те находили ее в указанном месте. Слава о ясновидении Ванги быстро разнеслась по окрестностям, и к ее двору начали стекаться толпы людей. Вскоре она прославилась и как хороший врачеватель различных болезней. Лечила она в основном целебными травами.

Кстати, большую часть жизни Ванга прожила в болгарском городе Петрич. К ней начали обращаться за советом в самых разных ситуациях. Она помогала всем. Так родилась легенда о Ванге. Болгарский ученый Георгий Лозанов наблюдал за Вангой более 25 лет и отметил выше семи тысяч сбывшихся предсказаний. Он пришел к выводу, что процент совпадений значительно выше случайного и достигает порядка 80%. Говорят, что среди «попаданий» — история предсказания поражения Гитлеру. Она сказала ему в лицо «Оставь Россию в покое! Ты проиграешь!», а для подтверждения силы своих предсказаний отправила его охранников в дом на другой улице, где рожала кобыла и подробно описала, как будет выглядеть еще только рождающийся жеребенок. Все совпало в точности, и фюрер покинул Вангу в бешенстве.

За полгода до смерти Сталина она предрекла его кончину, за что попала в тюрьму, но была освобождена после того, как прогноз точно исполнился. Она предсказала покушение на Джона Кеннеди в 1963 году, а в 1968-м – события в Чехословакии, убийство Роберта Кеннеди и победу Никсона на выборах в США. Её способности были признаны правительством Болгарии — с 1967 года Ванга была оформлена как государственная служащая и получала зарплату.

Также Ванга предсказала аварию на Чернобыльской АЭС, развал СССР, гибель подлодки «Курск», теракт 11 сентября.

За 55 лет своей деятельности у нее побывало более миллиона человек. На собственные средства Ванга построила часовню Святой Параскевы. Но отношения с церковью у нее были натянутыми. Представители православной церкви считают, что она являлась язычницей, т.к. признавала реинкарнацию. Тем не менее, Ванга соблюдала все церковные посты и праздники и была весьма религиозна. Умерла Ванга в Петриче (Болгария) 11 августа 1996 года, но ее пророчества до сих пор не дают покоя толкователям.

Праздники 31 января:

Международный день ювелира.

Международный день без Интернета.

События дня:

1714 г. — Петр I учредил в Санкт-Петербурге Кунсткамеру, старейший музей России.

1864 г. — в Москве открылся для посетителей первый в России «общедоступный зоологический сад» — московский зоопарк.

1990 г. — в Москве на Пушкинской улице открылся первый McDonald’s в СССР.

Именинники:

Александр, Владимир, Дмитрий, Евгений, Ксения, Михаил, Николай.

Родились:

Александр Пороховщиков (1939–2012 гг.) — российский актер.

Сергей Иванов (1953 г.) – российский государственный, политический и военный деятель.

Вера Глаголева (1956 — 2017 гг.) – российская актриса.

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