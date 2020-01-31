В Химках обнаружили подпольное казино

В городе Химки Московской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное игорное заведение. Казино находилось в одной из квартир многоэтажного дома на Молодежной улице, сообщает «МВД Медиа».

В ходе осмотра полицейские изъяли компьютеры, деньги и другие вещественные доказательства. Организатора незаконной деятельности задержали. С правонарушителя взяли подписку о невыезде, передает «Вечерняя Москва».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Идея передачи сбора доказательств мошеннической деятельности в области ОСАГО на аутсорсинг принадлежит МВД. Как отмечают «Известия» со ссылкой на материалы, направленные ведомством в Госдуму, РСА и Банк России, основные регуляторы этой сферы, к предложению отнеслись с энтузиазмом и уже готовят соответствующий законопроект. По действующему законодательству, частные сыщики должны получить письменное согласие страхователя на проведение расследования […]