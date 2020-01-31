В Химках обнаружили подпольное казино

В городе Химки Московской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное игорное заведение. Казино находилось в одной из квартир многоэтажного дома на Молодежной улице, сообщает «МВД Медиа».
В ходе осмотра полицейские изъяли компьютеры, деньги и другие вещественные доказательства. Организатора незаконной деятельности задержали. С правонарушителя взяли подписку о невыезде, передает «Вечерняя Москва».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Идея передачи сбора доказательств мошеннической деятельности в области ОСАГО на аутсорсинг принадлежит МВД. Как отмечают «Известия» со ссылкой на материалы, направленные ведомством в Госдуму, РСА и Банк России, основные регуляторы этой сферы, к предложению отнеслись с энтузиазмом и уже готовят соответствующий законопроект. По действующему законодательству, частные сыщики должны получить письменное согласие страхователя на проведение расследования […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кабмин назначил аудитора «Нафтогазу України» / 4 декабря
- Совфед утвердил Краснова генпрокурором / 22 января
- Путин и Лукашенко обсудили поставку нефти и газа в Белоруссию / 30 декабря
- Рада досрочно закрыла утреннее заседание из-за стычек у здания парламента / 17 декабря
- Медведев призвал спокойно относиться к отставке правительства / 18 января
- В России хотят брать медсправки со всех въезжающих в страну иностранцев / 30 января
- Москва назвала героизацию нацистов на Украине угрозой мировому сообществу / 5 января
- Слава из «НеАнгелов» показала стойку на голове / 14 января