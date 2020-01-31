В Химках обнаружили подпольное казино

В Химках обнаружили подпольное казино

31.01.2020, 8:37, Разное

В городе Химки Московской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное игорное заведение. Казино находилось в одной из квартир многоэтажного дома на Молодежной улице, сообщает «МВД Медиа».

В ходе осмотра полицейские изъяли компьютеры, деньги и другие вещественные доказательства. Организатора незаконной деятельности задержали. С правонарушителя взяли подписку о невыезде, передает «Вечерняя Москва».



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