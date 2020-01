Американская компания запустила ракету с секретным аппаратом

Американская компания Rocket Lab с коммерческого космодрома, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, вывела на орбиту с помощью ракеты-носителя Electron секретный аппарат в интересах Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.

«Продолжаем выполнение успешных на 100% миссий для заказчиков», – передает ТАСС сообщение компании. Rocket Lab приняла от НУВКР поздравление, отметив, что считает честью для себя сотрудничество с управлением.

Официальной информации о предназначении аппарата и о его стоимости нет. Миссия по выводу NROL-151 называется «Птицы одного полета» («Birds of a Feather»).

Congratulations to the entire NRO launch team and our partners @RocketLab who helped make #NROL151 a success! And thanks to all the #launch fans out there for joining us today to watch as we launched #BirdsOfAFeather. pic.twitter.com/YVCCscvLZS

— NRO (@NatReconOfc) January 31, 2020

Напомним, в марте 2019 года ракета-носитель Electron («Электрон») американской компании Rocket Lab успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник связи.





