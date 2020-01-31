ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

31.01.2020, 8:30, Новости дня

Центробанк с 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк».

Банк РФ принял такое решение в соответствии, поскольку Апабанк «занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения».

Кроме того, отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков и реальной стоимости учтенной на балансе недвижимости по требованию Банка РФ выявило снижение (более 40%) капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов.

Более 70% кредитного портфеля Апабанка было представлено проблемными ссудами. Банк РФ неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения, говорится в сообщении ЦБ.

Банк РФ также аннулировал лицензию на осуществление Апабанк профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк не является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 января 2020 года кредитная организация занимала 369 место в банковской системе России.



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