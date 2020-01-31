Тренер «Химок» Куртинайтис: ЦСКА был лучше нас во всем

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу. Литовский специалист признал, что армейцы заслуженно добились победы.
"Невозможно выиграть матч Евролиги, сделав 18 потерь и позволив сопернику подобрать 16 мячей под нашим щитом. Соперник был лучше во всем. Баскетболисты ЦСКА были быстрее, агрессивнее, поэтому и добились победы", – цитирует Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
Напомним, что "Химки" на своей площадке уступили ЦСКА со счетом 69:78, потерпев 13-е поражение в Евролиге.
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