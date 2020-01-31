НХЛ. «Лос-Анджелес» прервал серию поражений в игре с «Аризоной»

НХЛ. «Лос-Анджелес» прервал серию поражений в игре с «Аризоной»

31.01.2020, 8:30, Новости дня

Встречей между "Лос-Анджелес Кингз" и "Аризона Койотс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Короли" на выезде добились победы в овертайме со счетом 3:2, прервав пятиматчевую серию поражений.

В составе гостей хет-трик оформил Алекс Иафалло, отличившийся на 9-й, 58-й и 61-й минутах игры. За хозяев льда шайбы забросили Ник Шмальц (32-я) и Кристиан Дворак (40-я).

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин провел на льду 9 минут и 8 секунд. В этой встрече ему не удалось отметиться результативными действиями.

Источник: Вести



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