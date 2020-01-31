Минздрав объяснил популярность водки в России

Минздрав объяснил популярность водки в России

31.01.2020, 8:26, Новости дня

Популярность водки в РФ можно объяснить быстрым эффектом опьянения и экономической выгодой, поскольку один ее градус стоит меньше других алкогольных напитков, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

День рождения русской водки отмечается 31 января.

«Объяснить популярность водки трудно. Я думаю, что тут сумма разных причин, в том числе экономических – если посчитать, сколько стоит 1 градус алкогольного напитка, то получится, что самый экономичный напиток – это водка», – передает РИА «Новости» слова Брюна.

Также употребление водки ведет к быстрому опьянению, а чаще всего ее пьют не ради удовольствия, а для того, чтобы забыться, получить кратковременный наркоз, отметил нарколог.

По его словам, крепкие напитки, в том числе водка, не помогают расслабиться, а наоборот стимулируют человека к активным действиям. «Представить себе шумную компанию, которая пьет пиво или сухое вино очень трудно, это обычно спокойный разговор, а когда пьют водку, представляется совсем другая картина», – отметил Брюн.

Он добавил, что водка по-прежнему остается очень популярным алкогольным напитком в северных странах, в том числе и в России. Однако в целом в РФ потребление алкоголя снижается – за последние десять лет примерно вдвое.

Напомним, во вторник Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру. 



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Последнее: Популярность водки в РФ можно объяснить быстрым эффектом опьянения и экономической выгодой, поскольку один ее градус стоит меньше других алкогольных напитков, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. День рождения русской водки отмечается 31 января. «Объяснить популярность водки трудно. Я думаю, что тут сумма разных причин, в том числе экономических – если посчитать, сколько стоит […]

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