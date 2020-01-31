Ученые: Рыба и фрукты способны снизить риск колоректального рака

Во время XIX Всемирного конгресса ESMO по онкологическим болезням ЖКТ исследователи рассказали о способах защиты от колоректального рака. Как оказалось, рыба и фрукты могут снизить риск появления недуга.

Эксперты проанализировали влияние средиземноморской диеты на человеческий организм. При таком рационе необходимо употреблять в пищу цельные зёрна, овощи, фрукты, рыбы, птицу, морепродукты, яйца, оливковое масло и орехи. По результатам научной работы выяснилось, что имеющие предпосылки к колоректальному раку добровольцы ели вышеуказанные продукты питания в меньших количествах по сравнению со здоровыми пациентами. Включение в меню полезной средиземноморской еды вдвое уменьшило риск развития опухолей.

Вероятность того, что полипы начнут прогрессировать, снизилась, когда участники исследования стали есть больше рыбы, овощей, фруктов и морепродуктов. По словам ученых, отказавшиеся от сладких безалкогольных напитков личности достигли снижения риска примерно на 86%. Специалисты также отметили, что употребление красного мяса, высококалорийной пищи и спиртного может спровоцировать стимуляцию кишечных полипов, по причине чего способен появиться колоректальный рак.

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Последнее: Во время XIX Всемирного конгресса ESMO по онкологическим болезням ЖКТ исследователи рассказали о способах защиты от колоректального рака. Как оказалось, рыба и фрукты могут снизить риск появления недуга. Эксперты проанализировали влияние средиземноморской диеты на человеческий организм. При таком рационе необходимо употреблять в пищу цельные зёрна, овощи, фрукты, рыбы, птицу, морепродукты, яйца, оливковое масло и орехи. […]