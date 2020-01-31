Оксана Воеводина приучает 7-месячного сына от экс-короля Малайзии Мухаммада V к спорту

Оксана Воеводина поделилась в Instagram трогательной публикацией. На кадрах модель приучает своего 7-месячного сына от бывшего короля Малайзии Мухаммада V к спорту.
Знаменитость разместила на своей странице видео, на которой малыш играет с футбольным мячом. Оксана Воеводина нежно обращается к наследнику и позволяет ему изучить новую игрушку. Сын бывшей супруги Мухаммада V понемногу пробует футбол, плавание и теннис, а в будущем он будет целенаправленно заниматься тем видом спорта, в котором лучше всего себя проявит. Модель решила приучить 7-месячного мальчика к таким активным занятиям, так как считает, что он может пойти во второго родителя и начать стремительно набирать вес.
Бывшая жена экс-короля Малайзии заявила, что развитие у детей-метисов проходит намного быстрее, чем у обычных. Также Воеводина считает их более умными и «потрясающими». Ребенок модели унаследовал от отца малайзийские корни, от матери и бабушки – русские. В нем также смешана польская и украинская кровь.
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