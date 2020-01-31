Укусивший соперника украинский боксер лишился лицензии

Укусивший американского боксера Дэнни Гарсии украинец Иван Редкач будет лишен лицензии, сообщили СМИ.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на комиссию по делам спорта штата Нью-Йорк, Редкач не сможет выступать на профессиональном ринге один год.

По итогам разбирательства украинец был лишен гонорара за бой, а также дополнительно оштрафован на 10 тыс. долларов.

Напомним, во время боя с экс-чемпионом мира Данни Гарсией украинский боксер Иван Редкач укусил его с криком «Майк Тайсон». Судья не заметил момента. Инцидент произошел в 10-м раунде поединка. Боксеры пошли в клинч и Редкач незаметно от судьи укусил соперника в область ключицы.





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Последнее: Укусивший американского боксера Дэнни Гарсии украинец Иван Редкач будет лишен лицензии, сообщили СМИ. Как сообщает Sport24 со ссылкой на комиссию по делам спорта штата Нью-Йорк, Редкач не сможет выступать на профессиональном ринге один год. По итогам разбирательства украинец был лишен гонорара за бой, а также дополнительно оштрафован на 10 тыс. долларов. Напомним, во время боя с экс-чемпионом […]