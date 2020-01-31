Укусивший соперника украинский боксер лишился лицензии

Укусивший соперника украинский боксер лишился лицензии

31.01.2020, 8:19, Новости дня

Укусивший американского боксера Дэнни Гарсии украинец Иван Редкач будет лишен лицензии, сообщили СМИ.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на комиссию по делам спорта штата Нью-Йорк, Редкач не сможет выступать на профессиональном ринге один год.

По итогам разбирательства украинец был лишен гонорара за бой, а также дополнительно оштрафован на 10 тыс. долларов.

Напомним, во время боя с экс-чемпионом мира Данни Гарсией украинский боксер Иван Редкач укусил его с криком «Майк Тайсон». Судья не заметил момента. Инцидент произошел в 10-м раунде поединка. Боксеры пошли в клинч и Редкач незаметно от судьи укусил соперника в область ключицы.



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Последнее: Укусивший американского боксера Дэнни Гарсии украинец Иван Редкач будет лишен лицензии, сообщили СМИ. Как сообщает Sport24 со ссылкой на комиссию по делам спорта штата Нью-Йорк, Редкач не сможет выступать на профессиональном ринге один год. По итогам разбирательства украинец был лишен гонорара за бой, а также дополнительно оштрафован на 10 тыс. долларов. Напомним, во время боя с экс-чемпионом […]

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