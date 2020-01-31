Во взглядах «Слуги народа» увидели сходство с политикой партии Порошенко

Дипломат и депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин раскритиковал реакцию украинской делегации на подтверждение полномочий РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы.

По мнению парламентария, к миру на Украине можно прийти только благодаря диалогу с Россией. «Госпожа (депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета) Ясько пишет, что, к сожалению, Европа верит в диалог с Россией, а мы считаем, что диалог вести нельзя. Тогда непонятно, что Зеленский делал в Париже (саммит «нормандской четвертки» в Париже), почему он добивается любой ценой встречи с Путиным, например, в Израиле? Это не диалог? Где здравый смысл?», – задался вопросом дипломат.

Волошин считает странным, что украинский президент ведет диалог с Россией, а депутаты партии «Слуга народа» не хотят этого делать, мешая реализовывать политическую часть Минских соглашений, передает РИА «Новости».

«Ведите этот диалог. Для чего ПАСЕ вообще существует? Нет, они лезут в мятый костюм Порошенко, абсолютно продолжая его линию. В итоге рейтинг партии Порошенко растет. У всех избирателей возникает вопрос: «А не проголосовали ли мы случайно второй раз за Порошенко? Может нас всех обманули? Может быть, он за кулисами сам всем управляет? У меня ответа на этот вопрос нет», – заключил депутат.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила, что Киев не собирается сотрудничать с российскими депутатами в Парламентской ассамблее Совета Европы, а голосование за ратификацию полномочий российской делегации не решает, а усугубляет кризис в организации.

В четверг Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о выполнении обязательств ряда стран перед СЕ в 2019 году, в которой содержатся претензии в адрес России. Перед этим ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации РФ в полном объеме, а комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий России.

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