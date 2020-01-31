Мнение: Путин останется в Кремле?

«Левада-центр» выяснил, что больше четверти россиян (27%) хотят видеть Владимира Путина президентом и после 2024 года.

Не удивлен. В России как не было, нет, и, похоже, еще долго не будет культуры цивилизованной смены главы государства. У27% опрошенных, видимо, уже на генетическом уровне не укладывается в голове, как это вообще возможно, что император, генсек или президент может сам освободить рабочее место в Кремле и добровольно уйти на пенсию….

Так что будь воля этих 27 процентов, и через 10, и через 15, и через 20 лет разве что название должности изменится, но работать в Кремле будет Путин. И выглядеть он будет так, как на верхней картинке, которая отсюда.

Обнадеживает, что почти 30% хотят отправить Путина в отставку.

«Видно нарастание усталости людей. Ситуация напоминает предпротестные настроения, царившие в 2010—2011 году», — прокомментировал результаты опроса директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Источник: Ирек Муртазин

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