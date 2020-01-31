США назвали транзит газа через Украину способом сдерживания «российской агрессии»

США назвали транзит газа через Украину способом сдерживания «российской агрессии»

31.01.2020, 8:05, Новости дня

Соединенные Штаты выступают за сохранение транзита российского газа через Украину, считая это важным фактором сдерживания «российской агрессии», говорится в сообщении госдепартамента.

В материалах ведомства, распространенных к визиту госсекретаря Майка Помпео на Украину 30-31 января, указывается, что США поддерживают «энергетическую независимость Украины от российского доминирования», передает РИА «Новости».

В Вашингтоне напомнили, что в конце прошлого года конгресс США в качестве поддержки сохранения транзита газа через Украину принял закон о санкциях против проекта «Северный поток – 2».

«Этот шаг подчеркивает поддержку Соединенными Штатами сохранения транзита газа через Украину – стратегического сдерживающего (фактора) против дальнейшей российской агрессии», – говорится в сообщении.

Под «российской агрессией» США традиционно понимают воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и конфликт в Донбассе, который начался в том же году.

Тем временем австрийская компания OMV (партнер Газпрома по проекту «Северный поток – 2») заявила, что считает недостаточными действия европейских стран по поддержке строительства газопровода.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны.



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Последнее: Соединенные Штаты выступают за сохранение транзита российского газа через Украину, считая это важным фактором сдерживания «российской агрессии», говорится в сообщении госдепартамента. В материалах ведомства, распространенных к визиту госсекретаря Майка Помпео на Украину 30-31 января, указывается, что США поддерживают «энергетическую независимость Украины от российского доминирования», передает РИА «Новости». В Вашингтоне напомнили, что в конце прошлого года […]

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