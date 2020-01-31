Японские ученые рассказали, что может спровоцировать кошмарные сны

Японские учёные рассказали, что может спровоцировать у человека кошмарные сны. В ходе нового исследования получены неожиданные результаты – беспокойные сновидения возникают под влиянием запахов свежего постельного белья, букета цветов или свечей.
Группа специалистов поставила перед собой задачу установить причины, из-за которых у человека в ходе ночного отдыха возникают тревожные состояния, вызванные моделированием различных сновидений. В ряде случаев они неприятны, по данной причине человек может проснуться обеспокоенным. Когда человек спит, в головном мозге активизируются определённые зоны, отвечающие за страх. Для участия в эксперименте пригласили 14 добровольцев, причём им предложили спать в лаборатории, где стояли свежие розы. После многочасового отдыха людей попросили рассказать, что им приснилось. Учёные выяснили, что те из волонтёров, которым цветочные запахи были привычны с детства, видели кошмары.
Те, кто не был знаком с ароматом роз с юных лет, спали спокойно. Специалисты сделал вывод, что на возникновение того или иного ночного видения оказывает влияние долговременная память, сила воображения и благоухание цветов.
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Последнее: Японские учёные рассказали, что может спровоцировать у человека кошмарные сны. В ходе нового исследования получены неожиданные результаты – беспокойные сновидения возникают под влиянием запахов свежего постельного белья, букета цветов или свечей. Группа специалистов поставила перед собой задачу установить причины, из-за которых у человека в ходе ночного отдыха возникают тревожные состояния, вызванные моделированием различных сновидений. В […]
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