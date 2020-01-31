Гривна к доллару подешевела до 24,92 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 31 января.
Курс гривны к доллару США снизился на семь копеек – с 24,85 грн/$ до 24,92 грн/$.
Гривна к евро ослабла на 15 копеек – с 27,33 грн/€ до 27,48 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю повысился с 3,96 грн / 10 руб до 3,95 грн / 10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 31 января. Курс гривны к доллару США снизился на семь копеек – с 24,85 грн/$ до 24,92 грн/$. Гривна к евро ослабла на 15 копеек – с 27,33 грн/€ до 27,48 грн/€. Курс гривны к российскому рублю повысился с 3,96 грн / 10 руб до 3,95 грн / […]
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