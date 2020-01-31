Число жертв коронавируса выросло до 213

Число заразившихся новым видом пневмонии достигло 9 390 человек. Жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 213 больных. Такие неутешительные данные приводит информационный портал «Ванъи» со ссылкой на местные власти.

Больше всего инфицированных в провинции Хубэй и ее административном центре – городе Ухань. Там зафиксировали 6,1 тысячи случаев заражения и 204 погибших. Далее следуют провинция Чжэцян и Гуандун, где 428 и 354 заболевших соответственно, передает РИА ФАН.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией международного значения. Новому виду заболевания присвоили временное название «острое респираторное заболевание 2019-nCoV», сообщает телеканал «360».

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