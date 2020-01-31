«Рубин» пополнился защитником «Браги» Пабло Сантосом

Бразильский защитник португальской "Браги" Пабло Сантос на правах аренды перешел в казанский "Рубин". Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона и включает право выкупа игрока. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Сантос – воспитанник бразильского "Пайсанду", откуда в 2017 году перешел в португальскую "Маритиму". Летом 2018 года 27-летний игрок обороны перебрался в "Брагу", в составе которой в текущем сезоне принял участие в 20 играх во всех турнирах и забил один мяч.

«Рубин» пополнился бразильским защитником Пабло Сантосом 🇧🇷

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27-летний игрок арендован у португальской «Браги»

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📑Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона и включает право выкупа.

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Добро пожаловать, Пабло! ❤️💚

🖥 https://t.co/fJ26hhAzCi pic.twitter.com/1nKPyT00OX

— «Рубин» Казань (@fcrk) January 30, 2020

Источник: Вести

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