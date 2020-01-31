Мишустин отметил символичность своего первого зарубежного визита в Казахстан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал символичным, что свой первый зарубежный визит во главе российского правительства он совершает в Казахстан, с которым у РФ отношения развиваются динамично.
«Символично, что первый визит в качестве председателя правительства мы совершаем в Казахстан. Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения», – сказал глава кабмина РФ на встрече в Алма-Ате с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, передает ТАСС.
Мишустин, в частности, отметил, что торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие двух стран, а также межрегиональные связи развиваются динамично. Премьер-министр РФ выразил надежду, что в ходе встречи удастся обсудить самые важные вопросы.
В свою очередь, Мамин поприветствовал российского коллегу. «Хотел бы вас поздравить с назначением на высокий пост председателя правительства Российской Федерации, пожелать вам успехов в решении актуальных задач, стоящих перед правительством России. Я думаю, у вас и у вашей команды все получится», – сказал премьер-министр Казахстана.
Во встрече, которая проходит на полях цифрового форума в Алма-Ате, с российской стороны, в частности, принимают участие вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак и первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.
Накануне Мишустин прибыл с визитом в Алма-Ату.
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