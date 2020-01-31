Диетолог Елена Соломатина: Страдающим от гастрита и язвы желудка нельзя есть помидоры

В некоторых случаях помидоры негативно влияют на организм. Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данный продукт нельзя есть тем, кто страдает от язвы желудка или гастрита.

Томаты богаты на органические кислоты, поэтому личностям с камнями в почках употреблять их не рекомендуется. Как сказала специалист, людям с язвой желудка и гастритом также не рекомендуется употреблять этот овощ. Тем, кто имеет любые проблемы с ЖКТ, не стоит есть много кетчупа, так как в нем присутствует глюкоза, что вредно для организма. При этом диетолог сообщила, что в помидорах есть ликопин, который воздействует на все органы как антиоксидант. Он также способен предупредить рак и оказывает благоприятное влияние на предстательную железу.

Кроме этого, в помидорах содержатся микро- и макроэлементы, витамины. По словам Елены Соломатиной, термически обработанные овощи обладают большей пользой, чем свежие, в связи с чем перед употреблением их нужно тушить в течение короткого времени на медленном огне.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Онлайн-премьера фильма-расследования — 31 января на сайте «Новой». Премьерный показ документального фильма «Архитектура блокады» состоялся 27 января в петербургском Доме Кино. Вход был свободный и случился переаншлаг — школьники сидели на полу, взрослые стояли вдоль стен. И все равно не всем желающим хватило места. Тема блокадного города, его жизни, подвига, страдания — чрезвычайно важна и […]