Премьеры России и Казахстана обсудили торгово-экономические отношения

В рамках первого зарубежного визита в качестве премьер-министра Михаил Мишустин встретился в Алма-Ате с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым. Двусторонняя беседа прошла на полях заседания Евразийского межправительственного совета.
Аскар Мамин поздравил Михаила Мишустина с назначением на новую должность; в ходе беседы стороны обсудили торгово-экономические отношения.
"Символично, что первый визит в качестве председателя правительства совершается в Казахстан. Нас связывают давние дружеские, партнерские отношения. Динамично развиваются наши торгово-экономические и инвестиционные взаимодействия; укрепляются межрегиональные связи, — сообщил Михаил Мишустин. – Я надеюсь, что мы сегодня поработаем и обсудим самое важное между нашими странами".
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Последнее: В городе Химки Московской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное игорное заведение. Казино находилось в одной из квартир многоэтажного дома на Молодежной улице, сообщает «МВД Медиа». В ходе осмотра полицейские изъяли компьютеры, деньги и другие вещественные доказательства. Организатора незаконной деятельности задержали. С правонарушителя взяли подписку о невыезде, передает «Вечерняя Москва».
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