Премьеры России и Казахстана обсудили торгово-экономические отношения

Премьеры России и Казахстана обсудили торгово-экономические отношения

31.01.2020, 7:30, Новости дня

В рамках первого зарубежного визита в качестве премьер-министра Михаил Мишустин встретился в Алма-Ате с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым. Двусторонняя беседа прошла на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

Аскар Мамин поздравил Михаила Мишустина с назначением на новую должность; в ходе беседы стороны обсудили торгово-экономические отношения.

"Символично, что первый визит в качестве председателя правительства совершается в Казахстан. Нас связывают давние дружеские, партнерские отношения. Динамично развиваются наши торгово-экономические и инвестиционные взаимодействия; укрепляются межрегиональные связи, — сообщил Михаил Мишустин. – Я надеюсь, что мы сегодня поработаем и обсудим самое важное между нашими странами".

Источник: Вести



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