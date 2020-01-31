Чрезвычайный вирус

Все, что нужно знать рано утром 31 января

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Последнее: Центробанк с 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк». Банк РФ принял такое решение в соответствии, поскольку Апабанк «занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения». Кроме того, отражение в финансовой отчетности […]