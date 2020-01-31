Чрезвычайный вирус

Все, что нужно знать рано утром 31 января
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Центробанк с 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк». Банк РФ принял такое решение в соответствии, поскольку Апабанк «занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения». Кроме того, отражение в финансовой отчетности […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Полиция составила админпротокол в отношении мужчины, бросившего яйцо в направлении Порошенко на Майдане – СМИ / 9 декабря
- Эксперты: широкое внедрение 5G увеличит мощность и частоту DDoS-атак / 29 ноября
- Календарь: 31 декабря — 20 лет назад Путин пришел к власти / 31 декабря
- Прокуратура подозревает 25-летнего уроженца России в организации покушения на Вячеслава Соболева / 17 декабря
- В Днепре запретили шуметь после 22.00 / 29 ноября
- Уникальная сверхбыстрая камера способна фиксировать прозрачные объекты / 21 января
- Политика: Cанкции США против «Северного потока-2» лишат Украину денег / 18 декабря
- Пакистан обязался вернуть РФ долг в 93,5 млн долларов / 2 декабря