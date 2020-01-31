Пассажирку из Китая госпитализировали в Якутске с высокой температурой

Пассажирку из Китая госпитализировали в Якутске с высокой температурой

31.01.2020, 7:12, Новости дня

Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, с 1 января 2020 года санитарно-карантинный досмотр прошли 14 прибывших международных рейсов, более 1 тыс. 300 пассажиров и членов экипажа.

При проведении бесконтактной термометрии в самолете на рейсе, прибывшем 30 января из Харбина, была выявлена пассажирка с высокой температурой и признаками ОРВИ. В соответствии с алгоритмом действий была вызвана бригада скорой помощи, больная госпитализирована в инфекционную больницу и находится под медицинским наблюдением с предварительным диагнозом ОРВИ. Пробы больной направлены в лабораторию на весь перечень возможных возбудителей, включая новую коронавирусную инфекцию, – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

Отмечается, что остальные пассажиры рейса анкетированы и будут находиться под наблюдением поликлиник по месту жительства. На борту воздушного судна проведен комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.



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