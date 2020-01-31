Мнение: Порнография в СМИ о болезни Лайма

Намедни вдруг почти синхронно отметились материалами о болезни Лайма «интернет-сайт для девушек о стиле, красоте и развлечениях» Wonderzine* и портал «Православие и Мир»**. В первом с конспирологических позиций выступила блогер Ольга Лукинская, а во втором — молодая журналистка, выпускница МГУ Наталья Костарнова.

И пишут эти две леди странные вещи. «Боррелиоз (иное название болезни — прим.) успешно диагностируется и лечится», — уверяет Лукинская. А Костарнова заявляет: «Официальная медицина, как в Польше, так и в России, а еще в США и других странах, не признает существование хронической болезни Лайма, или хронического боррелиоза, а людям, которые активно от него лечатся, рекомендуется обращаться к психотерапевту». Вторит ей и Лукинская, в комментах под своей статьёй прямо отрицающая: «Хронической болезни Лайма не существует».

И невдомёк видать обеим, и не до научно-медицинской литературы почему-то, не знают обе, что болезнь Лайма — инфекционное заболевание, «имеющее наклонность к хроническому и рецидивирующему течению», как гласят официальные российские Клинические рекомендации «Болезнь Лайма у взрослых» (стр. 14, см. также отдельный подраздел о хроническом течении болезни Лайма там же со стр. 26)***. Пытается притупить зачем-то Лукинская бдительность у аудитории Wonderzine к данной инфекционной болезни, в действительности могущей иметь сложности как с диагностированием, о чём могла бы она прочесть да хотя бы, чтобы далеко не ходить, в той же энциклопедии Британнике, почти совсем на днях, кстати, соответствующую статью обновившей****, да и с лечением тоже — лечится она не «коротким курсом антибиотиков», как берётся утверждать Костарнова, а многодневным, и в условиях стационара, согласно уже упомянутым официальным российским Клиническим рекомендациям. А вакцины к ней вообще нет!

Лютует в своём фричестве госпожа Лукинская — всех Лайм-активистов, за внимательность среди людей к опасной болезни ратующих, в «антинаучное движение» записала скопом, вместе с врачами. И в обоих материалах отчего-то врач-инфекционист некой клиники «Рассвет» Валентин Ковалёв фигурирует, как «один из самых известных борцов против хронического Лайма» представляемый, и пациентам с «хроническим Лаймом» также обращаться к психиатру рекомендующий… И не стыдно ведь!

* wonderzine.com/wonderzine/health/wellness/248065-lyme-antiscience

** pravmir.ru/dergaetsya-kishechnik-a-vnutri-raskalennyj-shar-kak-sobirayut-dengi-na-lechenie-boleznej-kotoryh-ne-sushhestvuet/

*** nnoi.ru/uploads/files/protokoly/Laima.pdf

**** britannica.com/science/Lyme-disease

Источник: Достало

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