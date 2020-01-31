Ветерана Курской дуги поздравили со 100-летием

В Курской области всем селом поздравили со столетием ветерана Великой Отечественной.

Юбиляр прошел всю войну и встретил Победу в Дрездене. А после вернулся домой и стал преподавать немецкий язык, сообщает "Россия 24".

Теперь в его классе работает музей, посвященный войне. В числе экспонатов есть и фотография Петра Пермякова среди тех земляков, которые, как и он, защищали родину. Сам ветеран до сих пор помнит о событиях военных лет так ярко, словно они произошли с ним только вчера. В том числе и битву на Курской дуге.

"Сколько-нибудь, хоть глоток воды, и с неба дождичек припал, смотрим, и как рады! И нагнулись, кто рукой, кто языком и прям из лужи воду пили!", — вспоминает ветеран.

Источник: Вести

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