Тибетские монахи благословили на жизнь редкую черепаху

Тибетские монахи благословили на жизнь редкую черепаху

31.01.2020, 7:06, Новости дня

Группа тибетских монахов благословила и выпустила находящуюся под угрозой исчезновения морскую черепаху в воду на одном из островов архипелага в американском штате Флорида.

Монахи исполнили ритуал пения, чтобы благословить рептилию, передает "Россия 24".

Дрифтер, 170-фунтовая взрослая самка черепахи, была спасена и реабилитирована в черепашьем госпитале на Флорида-Кис после того, как она была найдена плавающей у берега в ноябре 2019 года, не способной нырять. В течение трех месяцев ее лечили антибиотиками, препаратами против паразитов и витаминами.

Источник: Вести



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