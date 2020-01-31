Дочь покойной Анны Самохиной Александра родила второго ребенка

Дочь покойной Анны Самохиной Александра поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью. Актриса во второй раз стала матерью, подарив мужу сына.

Что касается личной жизни знаменитости, она уже была замужем. В первом браке Александра Самохина родила девочку, которую назвали Евой. Сейчас дочь артистки является супругой психоаналитика Антона Зелепутина, которому недавно подарила сына. Звездная мать разместила фотографию ребенка на своей странице, на которой можно увидеть лишь маленькую руку младенца. В подписи к посту наследница Анны Владленовны сообщила, что назвала малыша Иваном. У покойной актрисы, которую многие помнят по фильмам о приключениях гардемаринов, после кончины осталась дочь, появившаяся на свет в союзе Самохиной с первым избранником Александром.

Пара вместе училась в институте. Однако их отношения не выдержали испытаний временем и артистка решила развестись. После этого дочь стала жить с отцом, затаив обиду на мать. В 2009 году у родительницы обнаружили рак, поэтому родственники воссоединились. Спустя год Анна Владленовна умерла в 47-летнем возрасте. Ее дочь окончила Академию театрального искусства в Петербурге, а после этого начала играть в кино.

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